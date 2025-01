Puntomagazine.it - Nola: Giornata della Memoria. Doppio appuntamento con lo scrittore e giornalista Lorenzo Tosa e Paolo Paticchio

Mercoledì presentazione del libro “Il Treno” presso il caffè letterarioMondadori di piazza MarconiIl caffè letterarioMondadori di piazza Marconi adiretto dallaAutilia Napolitano dedica due appuntamenti al libro che racconta il viaggio attraverso Auschwitz e le ferite del Novecento.Ilè fissato per mercoledì 29 gennaio e vedrà protagonista il nuovo libro diappena pubblicato da De Agostini, “Il treno. In viaggio per diventare i testimoni di domani”: alle 10.30 l’autore presenterà conl’opera al Castello Mediceo di Ottaviano con gli alunni dell’istituto Piero Angela di San Gennarello di Ottaviano guidato dalla dirigente Iolanda Nappi. All’incontro parteciperanno anche il sindaco Biagio Simonetti, l’assessore all’istruzione Virginia Nappo e la consigliera comunale delegata alla cultura, Fiorella Saviano.