Ecco il nuovo trailer di WWE | Unreal!

È appena uscito un nuovo trailer sulla serie che dovrebbe fornire un punto di vista inedito sul dietro le quinte della compagnia di Stamford, in particolare per quanto riguarda le scelte di booking e la stesura delle storyline. WWE: Unreal è una coproduzione tra WWE, Skydance Sports, NFL Films e Omaha Productions, la casa di produzione di Peyton Manning. La descrizione ufficiale di Netflix non lascia spazio a equivoci: “In una svolta senza precedenti, la WWE ci porta dietro le quinte – nella stanza degli autori e nelle case delle sue Superstar – per mostrare il lavoro costante che si nasconde dietro uno degli spettacoli più riservati del mondo, settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ecco il nuovo trailer di “WWE: Unreal”!

In questa notizia si parla di: trailer - unreal - ecco - stamford

Unreal Engine 5, Epic Games presenta le nuove tecnologie allo State of Unreal 2025 con alcuni trailer - Lo State of Unreal 2025 si è rivelato un evento molto importante per lo sviluppo videoludico moderno.

Ecco il nuovo trailer di WWE: Unreal!; WWE Unreal, arriva il trailer della nuova serie Netflix.

Dino Crisis, ecco il trailer fanmade del remake in Unreal Engine 5 - Allora ci pensano alcuni talentuosi utenti, in questo caso con un trailer fanmade in Unreal Engine 5. Segnala multiplayer.it

Unending Dawn annunciato per PS5, ecco un gameplay trailer del souls ... - Paracaes Fate Studio ha annunciato la versione PS5 dell'action GDR Unending Dawn e presentato un lungo gameplay trailer del gioco. multiplayer.it scrive