Ex Ilva esulta Urso | C’è l’Aia Taranto è salva

ex ILVA Il sindaco Giancarla Zaccaro ha scritto al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a proposito dell’esclusione del Comune di Massafra dal Tavolo Istituzionale inerente all’accordo di programma interistituzionale sull’ex ILVA. Il sindaco sott - facebook.com Vai su Facebook

Via libera all’AIA per l’ex Ilva. Urso esulta, Taranto insorge: “Governo sordo al territorio”; Il ministro Urso annuncia: Approvata l'Aia per l'ex Ilva, l'impianto è salvo; Ex Ilva: via libera all’Aia nonostante il “no” di Comune e Regione. Urso: “Lo stabilimento è salvo”.

