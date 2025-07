Beppe Marotta in Comune dopo l'inchiesta sull'urbanistica di Milano | quale potrebbe essere il destino di San Siro

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è stato visto entrare a Palazzo Marino poco prima della seduta del Consiglio comunale del 17 luglio. La trattativa per la vendita dello stadio 'Meazza' e delle aree limitrofe potrebbe subire una battuta d'arresto in seguito alle vicende legate all'inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica della cittĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

