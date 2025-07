I ragazzi delle scorte in onda sabato 19 luglio in prima serata su Raitre e su RaiPlay

“I RAGAZZI DELLE SCORTE”, racconta la storia degli otto agenti di polizia che morirono insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli attentati del 1992. E’ un film-documentario suddiviso in 8 episodi, tanti quanti gli agenti caduti. Ogni puntata è dedicata ad uno di loro. Le vite di Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina, Emanuela Loi, Fabio Li Muli, Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, i giovani poliziotti che facevano parte della scorta dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, diventano il filo narrante del progetto televisivo. La serie che ha vinto la 31a edizione del premio nazionale Paolo Borsellino, è realizzata da 42°Parallelo in collaborazione con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e verrĂ trasmessa in prima serata su Rai3 il 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, ed occupa uno spazio permanente sulla piattaforma digitale RaiPlay. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "I ragazzi delle scorte" in onda sabato 19 luglio in prima serata su Raitre e su RaiPlay

