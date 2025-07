Scontro frontale a Livigno apprensione per due giovani

Attimi d'apprensione oggi pomeriggio, giovedì 17 luglio, sulla strada statale 301 a Livigno, dove due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 14:30. Coinvolti due giovani uomini, di 26 e 28 anni, entrambi coscienti e in grado di respirare autonomamente al momento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

