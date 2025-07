Inquinamento ambientale sul fiume Ufente | abbandonati dispositivi elettronici e mobilio

Terracina, 17 luglio 2025 – Le Guardie Ittiche Volontarie della FIPSAS di Latina rendono noto che, nel corso di un’attivitĂ di controllo ambientale lungo le sponde del fiume Ufente, nel territorio comunale di Terracina, è stato individuato un scarico abusivo di rifiuti speciali, abbandonati in maniera indiscriminata in prossimitĂ dell’argine del corso d’acqua. L’area, in evidente stato di degrado, s i presentava invasa da mobilio dismesso, materiale edile di risulta (tra cui, calcinacci e cartongesso) e numerosi dispositivi elettronici, tra cui, stampanti, cavi e componenti informatici, configurando un grave episodio di gestione illecita di rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it