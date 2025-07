Alloggi Acer un maxi piano di efficientamento energetico per 15 edifici

È stata pubblicata sul proprio sito web la manifestazione di interesse con la quale Acer Modena intende sollecitare le imprese che esercitano attività pertinenti ai servizi energetici (le cosiddette ESCo) a farsi promotrici di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Alloggi Acer su Airbnb (e non solo): così agivano i "furbetti" delle case popolari - Una casa spaziosa, in zona Pilastro, perfetta per soggiorni brevi, magari turistici (di grande appeal il fascino della periferia e l'autenticità dell'esperienza molto meno convenzionale rispetto al centro storico): lo avranno pensato gli assegnatari di un alloggio popolare messo in locazione.

Convenzione con Acer: "Per gestire meglio morosità e alloggi sfitti" - Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità la nuova Convenzione tra il Comune di Terre del Reno e Acer Ferrara per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Alloggi Acer, un maxi piano di efficientamento energetico per 15 edifici; Condominio Erp in via Donizetti. Maxi-piano per la riqualificazione; Incendio nelle case Acer. Via i sigilli dall’abitazione da cui partirono le fiamme.

Nuovi alloggi per chi è in difficoltà e posti letto a studenti: ecco le due misure del Comune - Una per la pronta accoglienza di famiglie sfrattate o in emergenza, l'altra in convenzione con Er. Si legge su bolognatoday.it

Case Acer, basta alloggi sfitti: "Recuperabili 120 appartamenti" - Il piano presentato ieri dal governatore Michele de Pascale e dall’assessore Giovanni Paglia prevede di recuperare almeno 3. Lo riporta ilrestodelcarlino.it