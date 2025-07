Scandalo a Milano per i Pm l’inchiesta è solo all’inizio | riflettori puntati sullo stadio Meazza

L’inchiesta di Milano, che ha portato alla richiesta di arresto dell’assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi e che investe anche il sindaco, Beppe Sala, è “solo agli inizi”. La Procura del capoluogo lombardo indaga anche sui progetti da realizzare nella zona di San Siro, dove è presente il complesso sportivo e lo stadio “Meazza” utilizzato da Milan ed Inter. Le inchieste e lo scandalo a Milano. Dall’ area di San Siro, al restyling degli scali ferroviari che delimitano la città di Milano. E fino ai nodi cruciali per le porte metropolitane. È su questi progetti, quasi una trentina, tra vecchi e nuovi filoni, che la Procura di Milano si fa strada per mettere ordine in una rigenerazione urbana che potrebbe nascondere – a dire di chi indaga – una corruzione diffusa che accantona le regole dell’edilizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

