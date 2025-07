Un weekend da bamboccioni 3 | Kevin James parla del possibile sequel con Adam Sandler

L'attore ha confermato che ci sono conversazioni in corso per il terzo capitolo della saga comica con Adam Sandler, e i fan possono finalmente sperare. Durante il tour promozionale del suo nuovo film Guns Up, Kevin James ha rilasciato un'intervista a The Direct in cui ha accennato a possibili sviluppi per Un weekend da bamboccioni 3. Senza sbilanciarsi troppo, l'attore ha lasciato intendere che dietro le quinte qualcosa si stia muovendo davvero. "Credo ci siano state conversazioni. Direi che c'è motivo di avere speranza. Posso dire che qualcosa si sta effettivamente muovendo". Un weekend da bamboccioni, un sequel tanto atteso Le sue parole rappresentano il primo segnale concreto da anni sull'eventualità di un nuovo capitolo della saga comica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

