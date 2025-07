Delitto di Bologna caccia al dna dell' assassino di Monaldi

Alla ricerca della prova regina che potrebbe incastrare Gennaro Maffia. Il presunto assassino di Luca Monaldi e Luca Gombi - i due coniugi brutalmente uccisi nella loro casa di Bologna lo scorso 2 giugno, - è rientrato in Italia e aspetta di essere trasferito a Bologna dove probabilmente verrà . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Duplice omicidio a Bologna, il video della fuga del presunto assassino: zaino in spalla e due valigie, è diretto in aeroporto - Sei del mattino di lunedì 2 giugno: zaino in spalla, due valigie, maglia arancione-giallo e pantaloni corti.

Orrore a Bologna: massacra i coinquilini, poi scappa in Spagna. Preso l’assassino di piazza dell’Unità - Bologna, 3 giugno 2025 – È stato fermato a Barcellona, appena sceso dall’aereo. Genaro Maffia, 48 anni, nato a Caracas da famiglia campana, si era imbarcato sul volo delle 8,45 dal Marconi.

