De Laurentiis show a Giffoni | L' IA mi arrapa | Poi la promessa che fa sognare i tifosi

Dal palco del Giffoni Film Festival arriva il consueto show di Aurelio De Laurentiis. Un intervento a tutto campo, un attacco frontale al sistema calcio, una frase spiazzante sull'IA ("mi arrapa") e, soprattutto, una promessa che accende i sogni dei tifosi del Napoli: il nuovo stadio si farà, e in tempi brevi. Nella cornice della cittadina salernitana, il presidente del Napoli non si è risparmiato, toccando tutti i temi più caldi con il suo stile unico e senza filtri. Ecco le sue dichiarazioni più importanti. "Nuovo stadio in tre anni": la promessa di ADL. La notizia più attesa è arrivata come una bomba.

Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dal palco del Giffoni Film Festival. Ecco quanto riportato: "Non amo parlare ma rispondere. Tutto quello che volete chiedermi, tranne il mercato, può diventare una domanda. Parliamo di cinema e di sport”. - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, giovedì 17 luglio, Aurelio De Laurentiis ha inaugurato la sezione Sport del Giffoni Film Festival 2025.

