Traffico Roma del 17-07-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma bentrovate l'ascolto Buonasera traffico intenso sulle strade che da Roma portano sul litorale laziale code sono al momento segnalate sulla Cristoforo Colombo direzione di Ostia tra il raccordo e via di Malafede code anche sulla via del mare sempre in direzione di Ostia tra il raccordo e Acilia auto in fila anche sulla via Pontina verso Terracina tra Pomezia e il bivio per Ardea sulla Laurentina code sul tratto Urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti e la tangenziale est verso il centro sulla tangenziale abbiamo rallentamenti e code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e quindi San Giovanni e poi tra la Tiburtina e viale della Moschea verso lo stadio Olimpico Vi ricordo che la tangenziale chiusa per lavori fino al 24 luglio nel solo Trento della sopraelevata tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni code al momento in uscita a San per i veicoli provenienti dal treno della A24 e diretti a San Giovanni si consiglia l'uscita di via di Portonaccio dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2025 ore 18:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - tangenziale

Traffico Roma del 29-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma veri trovati dalla redazione resto intenso il traffico sul Raccordo Anulare con la tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e pi√Ļ avanti tra via della Magliana & via Aurelia coda tratti in uscita dalla citt√† sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare incidente su via Portuense all'altezza di via delle Vigne inevitabili ripercussioni per il traffico nelle due direzioni sempre per incidente transito su carreggiata √® ridotta su via Appia Nuova tra Viale Appio Claudio via Appia Pignatelli anche in questo caso ci sono difficolt√† per il traffico traffico e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria sempre su via del Foro Italico tratto della tangenziale per lavori Questa notte tra le 22 e le 6 chiusura tra la galleria Fleming e via Catalani in direzione di San Giovanni La stessa tangenziale Tra le 23 e le 6 sar√† chiusa anche tra viale Castrense e Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria chiuso di conseguenza ingresso da via Prenestina ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia alla Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla tratto Urbano della A24 Tor Cervara in via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est per un veicolo in panne code su via Prenestina tra Colle Prenestino e via Borghesiana sulla via Ardeatina e fine per lavori ci sono in cura tra Falcognana di Divino Amore nelle due direzioni come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 08-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione riaperta la carreggiata interna del raccordo anulare chiusa in precedenza per un incidente all'altezza dell'uscita Parco dei Medici restano comunque ancora code a partire dalla Appia per lavori Ci sono code anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca è l'uscita per La Casilina è chiusa una corsia di marcia per un incidente code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo anulare direzione dell'EUR per il traffico intenso ancora code sulla tangenziale est da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è per il notevole afflusso di fedeli a piazza San Pietro dove lo ricordo in corso di con chiave sono chiuse diverse strade tra queste via della Conciliazione via del Mascherino da piazza Risorgimento Borgo Sant'Angelo da via della traspontina e largo Ildebrando Gregori da Borgo Santo Spirito possibili ulteriori chiusure secondo necessità all'Euro al centro congressi la nuvola oggi e domani in programma la conferenza internazionale aereospace Power prevista la partecipazione capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare di diversi paesi fino al termine dell'evento non si può transitare nell'area delimitata da viale Asia viale Shakespeare viale Europa il controviale di via Cristoforo Colombo nel tratto da viale Europa a viale Asia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Chiude per 9 giorni la Tangenziale Est in direzione San Giovanni / EUR I consigli per evitare le code in ingresso a Roma #traffico #stradadeiparchi #A24 #abruzzo Vai su X

Chiude per 9 giorni la Tangenziale Est in direzione San Giovanni / EUR I consigli per evitare le code in ingresso a Roma #traffico #stradadeiparchi #A24 - facebook.com Vai su Facebook

Traffico in tilt su autostrade e tangenziale sud: congestionato il Terminal Italia del Quadrante Europa; Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico in tilt, code e rallentamenti; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, circolazione bloccata.

Traffico Roma del 17-07-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code per incidente sulla Cristoforo Colombo in direzione di Ostia tra ... Riporta romadailynews.it

Roma, Tangenziale Est chiusa per la sostituzione delle barriere antirumore: traffico deviato tra Tiburtina e San Giovanni - Traffico e disagi sulla Tangenziale Est per il cantiere aperto oggi 16 luglio e fino a giovedì prossimo, 24 luglio . Secondo roma.corriere.it