Auto si scontra con un tir | 2 persone estratte dalle lamiere sono gravi

Grave incidente nei pressi dell'Acquedotto Carolino, nel territorio di Valle di Maddaloni. Un'autovettura, per causa ancora in corso di accertamento, è entrata in collisione con un autotreno sulla Strada Provinciale 335. E' accaduto attorno alle 16 di oggi (17 luglio), sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

