Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Pogacar inarrestabile Vingegaard è umano Spettacolare Lipowitz

PAGELLE DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Tadej Pogacar, voto 10: dopo la caduta di ieri potevano cadere alcune certezze. Con un fenomeno del genere però sembra veramente impossibile. Altra prova di forza, questa volta devastante: attacca ai piedi di Hautacam e fa il vuoto, con uno scatto irresistibile e una progressione eccezionale. Gli avversari si devono inchinare nel confronto diretto. Va in Maglia Gialla con un vantaggio già inarrivabile al momento per tutti. Jonas Vingegaard, voto 6,5: dare un voto insufficiente alla prestazione odierna del danese sarebbe esagerato. Tutti si aspettavano però un duello che non c'è mai stato.

Tour, le pagelle: Van der Poel, spirito di squadra, 7,5. Evenepoel parte ad handicap, 5 - Il migliore è il vincitore di tappa Philipsen. Bravo anche Vercher, il più combattivo. Stecca malamente la Lidl-Trek

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra. Male Milan, Merlier ed Evenepoel - PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jasper Philipsen, voto 10: troppo forte lui, dominante l’Alpecin-Deceuninck.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: van der Poel da fuoriclasse. Pogacar e Vingegaard già al top - PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Mathieu van der Poel, voto 10: era una classica negli ultimi 50 chilometri e lui nelle corse di un giorno è il miglior interprete al mondo.

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Yates devastante, Healy eccezionale. Pogacar-Vingegaard in controllo - PAGELLE DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025 Simon Yates, voto 10: dopo il trionfo del Giro d’Italia, ecco anche la vittoria di tappa al Tour de France, terza della carriera. informazione.it scrive

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Pogacar su questi arrivi è imbattibile, ma occhio a Vingegaard - PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025 Tadej Pogacar, voto 10: su questo genere di arrivi, come ha già dimostrato qualche giorno fa, non c’è storia. Come scrive informazione.it