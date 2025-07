Presidente Mattarella mi vergogno di Lei e sono orgoglioso di Francesca Albanese Spiego perché

Presidente Mattarella, le voglio dire che mi vergogno di lei. Una nostra concittadina, Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, ha presentato, all’inizio di luglio, un Rapporto sul ruolo cruciale delle multinazionali nel sostenere le azioni di occupazione dello Stato israeliano. In questo rapporto ha denunciato tutte le aziende che collaborano fattivamente con il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Ci dice cioè che il genocidio a Gaza non è solo il frutto della volontĂ assassina del governo israeliano ma è reso possibile oltre che da una rete di complicitĂ politiche, da una straordinaria quantitĂ di imprese multinazionali che hanno fatto dello sterminio del popolo palestinese una fonte di guadagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Presidente Mattarella, mi vergogno di Lei e sono orgoglioso di Francesca Albanese. Spiego perchĂ©

