Amazon allunga gli orari delle consegne la preoccupazione dei lavoratori

La Filt-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti) ha espresso preoccupazione per le recenti modifiche agli orari di stoccaggio e carico dei corrieri presso il centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto. Le modifiche, attive dall'8 luglio, riguardano sia il personale di magazzino, che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: amazon - orari - preoccupazione - lavoratori

Amazon Prime Day 2025: date e orari ufficiali. Ecco come accedere agli sconti - L'evento annuale di offerte per i clienti Prime si allunga per la prima volta a quattro giorni consecutivi.

Le modifiche dell'orario di lavoro adottate a partire dall’8 luglio al centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto comportano secondo i sindacati un... - facebook.com Vai su Facebook

Amazon allunga gli orari delle consegne, la preoccupazione dei lavoratori; Amazon a Fiume Veneto, Cgil contro Assoespressi: Serve un tavolo di confronto; Variazione degli orari di lavoro di Amazon, Assoespressi: «Non è un’estensione ma uno slittamento di inizio turno.

Amazon, "Lavoro peggiorato con i nuovi orari" - "Possiamo dire che per te, per voi, il lavoro è peggiorato? Lo riporta rainews.it

Amazon, stop a orari e ritmi selvaggi - Il Giorno - Regole nelle consegne di pacchi per conto del colosso dell’e- Come scrive ilgiorno.it