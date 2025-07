Piombino (Livorno), 17 luglio 2025 – Riversa a terra, senza vita. Sconcerto a Piombino. Una donna di 33 anni, originaria di Prato, è stata trovata morta nel giardino pubblico di via Buozzi intorno a mezzanotte di giovedì 17 luglio. In corso sul territorio c’era il servizio straordinario delle forze dell’ordine e una pattuglia del Commissariato di polizia di Piombino stava transitando proprio a quell’ora nella zona. La pattuglia è stata quindi fermata da alcune persone che avevano visto la giovane riversa a terra. Sono dunque stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 33enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane donna trovata morta ai giardini, sconcerto a Piombino