La lite in auto e poi i colpi di pistola Cordici al giudice | Sì ho ucciso Salvatore Italiano

La lite in auto e poi i tre colpi di pistola. Cos√¨ √® morto Salvatore Italiano, l'anziano ritrovato chiuso in un sacco lo scorso 10 luglio a Milazzo. Ad ucciderlo il 60enne Giuseppe Cordici che oggi ha ammesso di aver commesso l'omicidio durante l'interrogatorio con il giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Napoli - Lite in un locale di Chiaia per una fila non rispettata, Giovane aggredito e colpito con il calcio di una pistola All'esterno esplosi colpi tra la folla. Altre 3 misure eseguite dai Carabinieri.

