Ex Ilva stabilimento salvo in attesa del piano di decarbonizzazione e dopo riapertura gara per la vendita Urso | Approvata AIA

L'impianto potrĂ continuare a produrre i suoi 6 milioni di tonnellate di acciaio all’anno. Ancora in ballo il tema sulla presenza di una nave rigassificatrice al porto Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che lo stabilimento dell'ex Ilva è salvo, in attesa d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ex Ilva, stabilimento salvo in attesa del piano di decarbonizzazione e dopo riapertura gara per la vendita, Urso: "Approvata AIA"

In questa notizia si parla di: stabilimento - urso - ilva - salvo

Ex Ilva, annuncio di Urso: “Approvata autorizzazione integrata ambientale, stabilimento è salvo” - (Adnkronos) – L’autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva di Taranto “è stata rilasciata pochi minuti fa.

Ex Ilva, c'è l'Autorizzazione integrata ambientale. Urso: «Lo stabilimento è salvo» Vai su X

Il sindaco Bitetti: «Ci sono due bozze di accordo». Urso: «I 3 altoforni in piena funzione entro il 2026» - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, annuncio di Urso: Approvata autorizzazione integrata ambientale, stabilimento è salvo; Urso, ok all’Aia per l’ex Ilva, l’impianto è salvo; Ex Ilva, Urso: «Approvata l'Autorizzazione integrale ambientale, lo stabilimento di Taranto è salvo». Il dossi.

Ex Ilva, Urso: «Approvata Aia, lo stabilimento di Taranto è salvo» - «Mi è appena arrivato il messaggio che l'Aia», l'Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di ... Da msn.com

Ex Ilva, Urso: «Approvata l'Autorizzazione integrale ambientale, lo stabilimento di Taranto è salvo» - «Mi è appena arrivato il messaggio che l'Aia», l'Autorizzazione integrata ambientale per l'ex Ilva di ... msn.com scrive