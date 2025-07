Barzagli Italia Under 21 l’ex difensore della Juve farà parte dello staff tecnico di mister Baldini | i dettagli e le parole di Gravina

Barzagli Italia Under 21, l’ex difensore della Juve farĂ parte dello staff tecnico: ecco il comunicato della Nazionale. Una nuova sfida attende Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, che entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico della Nazionale Under 21 come vice allenatore. Questo nuovo ruolo rappresenta un’importante tappa nella carriera di Barzagli, che si ritrova a lavorare nuovamente a stretto contatto con la maglia azzurra. La guida tecnica della squadra è stata affidata a Silvio Baldini, che ha recentemente lasciato la panchina del Pescara, dove ha ottenuto la promozione in Serie B, per accettare questa nuova sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Barzagli Italia Under 21, l’ex difensore della Juve farĂ parte dello staff tecnico di mister Baldini: i dettagli e le parole di Gravina

In questa notizia si parla di: staff - difensore - tecnico - barzagli

Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo: ecco il piano dello staff medico della Juventus. Novità sul rientro del difensore brasiliano - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo. Ultime novità sul rientro del difensore bianconero che non giocherà il Mondiale per Club.

Barzagli tra Italia e Juve? Possibile ruolo nello staff di Gattuso in Nazionale: ecco quale può essere il futuro dell’ex difensore - di Redazione JuventusNews24 Barzagli tra Italia e Juve? Possibile ruolo nello staff di Gattuso: tutti i dettagli sull’ex difensore bianconero.

Allegri, lezione a Coverciano: in aula Fabregas, Pisacane, Hamsik e il vice Landucci Una lezione con “alunni” speciali: il suo storico vice Marco Landucci e poi il tecnico del Como, Cesc Fabregas, e quello del Cagliari, Fabio Pisacane oltre a un certo M - facebook.com Vai su Facebook

Baldini nuovo ct dell’Italia U21 e nel suo staff c’è anche Barzagli: quale sarà il ruolo; Allegri chiama Barzagli al suo fianco: cosa può portare nello staff del Milan; Bernardo Corradi entra nello staff di Max Allegri al Milan. Con lui anche Barzagli?.

Baldini nuovo ct dell’Italia U21 e nel suo staff c’è anche Barzagli: quale sarà il ruolo - L'ex difensore della Juve torna ufficialmente in azzurro dopo l'annuncio della Figc e la presentazione da parte del presidente Gabriele Gravina ... Da tuttosport.com

Italia Under 21, adesso è ufficiale! Silvio Baldini nominato nuovo commissario tecnico azzurro: nello staff anche Barzagli - Baldini nominato nuovo commissario tecnico azzurro: nello staff anche l’ex Juve Barzagli La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato il nuovo corso della Nazi ... calcionews24.com scrive