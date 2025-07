Rosa Vespa va ai domiciliari la madre della bimba rapita | ‘Il braccialetto non c’è e temo di incontrarla’

La 51enne rapì la piccola Sofia dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. Rosa Vespa, 51 anni, protagonista del caso della piccola Sofia sottratta lo scorso 21 gennaio dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, lascia il carcere di Castrovillari per gli arresti domiciliari. La decisione ha scatenato rabbia e sgomento nella famiglia della madre della bimba, Valeria Chiappetta, che ha annunciato azioni legali con i suoi avvocati, Chiara Penna e Paolo Pisani. Il nodo della questione: mancanza di notifica. Gli avvocati della famiglia Chiappetta contestano la validità del provvedimento, definendolo “inammissibile” per motivi tecnici e procedurali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rosa Vespa va ai domiciliari, la madre della bimba rapita: ‘Il braccialetto non c’è e temo di incontrarla’

