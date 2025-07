Chi è Troiano il nuovo collaboratore tecnico di Tudor con un passato già alla Juve | l’identikit e la carriera

Chi è Troiano, il nuovo collaboratore tecnico di Tudor: i dettagli in vista della prossima stagione sullo staff del mister. Michele Troiano, classe 1985, ha intrapreso una nuova avventura professionale, entrando a far parte dello staff tecnico della Juventus. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore, Troiano ha iniziato la sua esperienza in panchina con una breve parentesi nelle giovanili del Modena, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Paolo Mandelli. Ora, il 40enne troverà un nuovo stimolo in Serie A, accettando la proposta della Juventus e entrando a far parte dello staff di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Troiano, il nuovo collaboratore tecnico di Tudor con un passato già alla Juve: l’identikit e la carriera

