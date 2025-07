Videosorveglianza in città e provincia ok dalla prefettura ai progetti

Prevista la sorveglianza di aree sensibili e delle vie di accesso ai centri abitati, con sistemi che consentono la lettura e l'acquisizione delle targhe Nella mattinata del 17 luglio si è riunito, presieduto dal prefetto Paolo Ponta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Videosorveglianza a Napoli, Manfredi: “Oltre il 90% delle telecamere sono funzionanti in città” - Tempo di lettura: 2 minuti “Condivido molto la richiesta fatta dal procuratore Gratteri perché credo che un sistema di videosorveglianza diffuso ed efficiente, perché poi c’è anche la manutenzione oltre che l’installazione, sia fondamentale”.

Sicurezza e legalità, Patrignani (Confcommercio): "E' necessario potenziare la videosorveglianza in città" - "Legalità e sicurezza sono di certo strettamente legate, ma non sono la stessa cosa”. Lo mette in luce il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani.

Città più sicura: iniziata l'installazione dei nuovi impianti comunali di videosorveglianza - BRINDISI – Sono iniziati i lavori per installare le nuove telecamere di sicurezza presso i parchi e gli snodi nevralgici della viabilità cittadina.

Sono quattro i Comuni della provincia di Pistoia che hanno firmato il patto per la sicurezza urbana insieme alla Prefettura e parteciperanno al bando per potenziare gli impianti di videosorveglianza nei loro territori.

