Sala indagato La Russa | La sua Giunta ha dimostrato di essere indadeguata Il sindaco lunedì riferirà in Consiglio

«Non sono contento che ci sia bisogno della magistratura, sarei stato piĂą contento se autonomamente la politica avesse capito che quel percorso era sbagliato». Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sala indagato, La Russa: «La sua Giunta ha dimostrato di essere indadeguata». Il sindaco lunedì riferirĂ in Consiglio

In questa notizia si parla di: sala - indagato - russa - giunta

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano - Favori e tangenti per costruire in città , la Procura chiede sei arresti: coinvolti il costruttore Catella e l’assessore Tancredi.

Inchiesta Pm Milano,indagato anche Sala - 1.58 Il Corriere della Sera rivela che anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell'inchiesta che ha portato la Procura a chiedere gli arresti domiciliari per sei persone.

Ignazio La Russa: "La giunta Sala è inadeguata a Milano". Così il presidente del Senato commenta l'inchiesta sull'urbanistica - facebook.com Vai su Facebook

Sala indagato, La Russa: «La sua giunta ha dimostrato di essere indadeguata». Il sindaco lunedì riferirà in Co; Caso urbanistica a Milano, Tancredi a Sala: «Disponibile alle dimissioni». Il pressing in chat di Catella sul Comune: «Tra poco il tempo sarà finito»| Le ultime notizie in diretta; Inchiesta urbanistica, sindaco indagato. Assessore Tancredi a Sala: “Disponibile a dimettermi”.

Sala indagato, La Russa: «La sua Giunta ha dimostrato di essere indadeguata». Il sindaco lunedì riferirà in Consiglio - «Non sono contento che ci sia bisogno della magistratura, sarei stato più contento se autonomamente la politica avesse capito che quel ... Come scrive msn.com

Inchiesta urbanistica a Milano, La Russa: “Giunta Sala non è adeguata alla città” - Non sono mai contento quando ci sono provvedimenti che mettono a rischio la libertà delle ... Segnala msn.com