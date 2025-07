Terni Movimento cinque Stelle | Nucleare diversivo ideologico Nasconde il fallimento nella gestione dell’energia e ambiente

“Non è una provocazione, non è fantascienza: è scritto nero su bianco nel Documento Unico di Programmazione approvato dalla giunta e rilanciato pubblicamente dall’assessore Cardinali. Il Comune di Terni è ufficialmente alla ricerca di un’area idonea per ospitare un reattore nucleare. Mentre la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, la Giunta comunale approva il Dup 2026-28: tra i nuovi focus comunitĂ energetiche, golf a Piediluco ed energia nucleare - La Giunta comunale di Terni nella riunione del 7 luglio ha approvato il nuovo documento unico di programmazione integrale per la sezione operativa 2026-2028.

Terni, si fa sul serio per il nucleare in città : “Individuazione di un’area per la realizzazione di una mini centrale” - L’amministrazione comunale di Terni punta seriamente sul tema del nucleare in città . La questione era già stata sollevata in primavera, con una lettera inviata da Palazzo Spada al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui si affermava che vista la vocazione industriale di Terni.

Terni, Sergio Cardinali: "Basta demagogia, per rilanciare la città serve energia e il nucleare ecologico è una soluzione" - "Basta con la demagogia di una classe politica che non sa o non vuole guardare oltre lo sviluppo sostenibile è una cosa seria è un cambio di paradigma che va sostenuto con scelte chiare e senza dietrologie.

Terni apre al nucleare: «A settembre i primi test» - Il Messaggero - A settembre, al "BIC" di Maratta, incubatore di imprese e start- Segnala ilmessaggero.it

