Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria

Rimossa la bandiera palestinese che dalla tarda mattinata di oggi era stata issata nella torre comunale in maniera surrettizia ed impropria. L'Amministrazione smentisce quindi quanto pubblicato dalla nota stampa del collettivo "Arezzo per Gaza" circa la presunta decisione presa della sua esposizione e annuncia di voler fare chiarezza in tutte le sedi. L'accesso alla torre comunale, senza motivarne la visita, è consentito solo al sindaco, al vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali.

