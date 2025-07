Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospiti Alice e Francesco Pagliarini Figli dell’ex velocista Andrea Pagliarini loro allenatore, i due giovanissimi fratelli si stanno imponendo all’attenzione generale a partire soprattutto dalla 19enne Alice, recente vincitrice dei campionati italiani juniores sia nei 100 che nei 200, e già nel giro delle staffette assolute della nazionale, con anche la partecipazione alle World Relays in Cina a maggio dove ha disputato la batteria della 4×100 mista. Per la giovane sprinter una stagione di ottima ripresa dopo quella passata, quasi totalmente frenata da un grave infortunio, e adesso l’obiettivo di fare un grande campionato europeo under 20 a Tampere in Finlandia, ad agosto, dove gareggerà nei 100 e nella 4×100, così come il 17enne fratello Francesco alla sua prima grande esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I fratelli Alice e Francesco Pagliarini insieme agli europei under 20 di Tampere