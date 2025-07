Richard Rios intesa ad un passo | Massara non vuole aste di mercato

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato. La Roma è ancora in corsa per il centrocampista del Palmeiras, ma deve fare i conti con la concorrenza del Benfica, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro garantiti, senza aperture a soluzioni intermedie. Aggiornamenti in tempo reale. 14 minuti fa 17 Luglio 2025 18:46 18:46 Roma sempre più vicina a Richard Rios. La Roma ha avvicinato la richiesta da 30 milioni del Palmeiras per Richard Rios. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Rios, intesa ad un passo: Massara non vuole aste di mercato

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Richard Rios del Palmeiras ha il taglio di capelli che tutti i ragazzini chiedono al proprio parrucchiere - Forse Richard Rios non sarà il nome più caldo del Mondiale per Club ( che si sta rivelando una delle competizioni con più coolness ) ma, potrebbe diventarlo se, come si dice negli ambienti di calciomercato, la Fiorentina di Pioli si facesse sotto.

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

La Roma rilancia per Rios, chiusura col Palmeiras più vicina: 26 milioni bonus inclusi; Rios vuole la Roma: si autotassa e mette fretta al Palmeiras

Ferguson-Roma, ore calde: accelerazione nella notte e intesa col Brighton più vicina - I giallorossi lavorano anche sull'attaccante irlandese, con un accordo definitivo che potrebbe arrivare presto ... Riporta msn.com

Calciomercato Roma, per Rios l'ultimo rilancio: 26 milioni più 4 di bonus al Palmeiras - Perché dopo un nuovo confronto con Gasperini, per Richard Rios a Trigoria hanno deciso di affondare il colpo. Secondo ilmessaggero.it