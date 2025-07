Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold | Tutti i particolari dell' inchiesta su Beppe Sala

Ecco #DimmiLaVeritĂ del 17 luglio 2025. Il nostro Alessandro Da Rold rivela i particolari dell'inchiesta che vede indagato il sindaco di Milano Beppe Sala. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La VeritĂ | Alessandro Da Rold: «Tutti i particolari dell'inchiesta su Beppe Sala»

In questa notizia si parla di: alessandro - rold - particolari - inchiesta

MAXI INCHIESTA PER CORRUZIONE A MILANO. CHIESTI GLI ARRESTI PER L'ASSESSORE CATELLA E ALTRI QUATTRO. PM:"COMUNE ASSERVITO A ÉLITE DI IMPRENDITORI" ACCUSE ALLA COMMISSIONE PAESAGGIO Vai su X

Inchiesta Eni, un’altra assoluzione. De Pasquale fa collezione di flop; Olimpiadi Milano-Cortina, intrecci e scontri giudici-politica come ai tempi di Expo; Verona, inchiesta su abusi e torture in Questura: chiesto il processo per 16 agenti di polizia.

Inchiesta per corruzione a Lecce: chiesti i domiciliari per l ... - Al componente della giunta pugliese sono contestati i reati di associazione a delinquere e corruzione e l’11 giugno dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Alessandro Delli Noci e la sua “squadra”: caccia alla rete dei ... - Ci sono altri soggetti operanti nelle pubbliche amministrazioni — al Comune di Lecce ma anche in Regione — coinvolti nei presunti illeciti scoperti dall’inchiesta che potrebbe portare all ... Da bari.repubblica.it