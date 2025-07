Quattro denunciati nel panificio abusivo | tra i sacchi di farina i materassi per riposarsi

Un forno per la produzione di pane nel cuore del paese: tutto normale tranne per il fatto che si trattasse di un'attivit√† abusiva. E' quanto scoperto a Casapesenna dai carabinieri: 4 persone sono state denunciate. Nel corso della mattinata odierna (17 luglio) i carabinieri della Stazione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: quattro - denunciati - panificio - abusivo

Ravenna, aggrediscono due ragazzini in stazione a calci e pugni: quattro giovani identificati e denunciati - Quattro giovani denunciati a Ravenna per aver aggredito due minori nella stazione ferroviaria. L'incidente è avvenuto il 14 aprile.

Cecina | Furto da 15mila euro in un appartamento, ma le cuffie AirPods con il gps inchiodano la banda: quattro denunciati - Lo scorso 11 aprile avevano messo a segno un furto da 15mila euro in un appartamento a Cecina, portando via gioielli e denaro.

Annoiati, lanciano sassi e colpiscono una donna: denunciati quattro minori - Quattro giovani sono stati fermati e denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate e violenza privata.

Quattro denunciati nel panificio abusivo: tra i sacchi di farina i materassi per riposarsi; Acireale (CT), scoperto e chiuso un panificio abusivo con gravi carenze igienico-sanitarie: denunciato il titolare.; Intera palazzina ‚Äúrubava‚ÄĚ elettricit√†: 16 denunciati a Pianura (Napoli).

Lariano, i carabinieri chiudono quattro panifici abusivi - Il Messaggero - Quattro panifici abusivi chiusi dai carabinieri a Lariano, una delle città in provincia di Roma più famose proprio per la lavorazione del pane. Riporta ilmessaggero.it

Napoli, il caso parcheggiatori abusivi: «In quattro mesi denunciati in ... - Napoli, il caso parcheggiatori abusivi: «In quattro mesi denunciati in 226» Articolo riservato agli abbonati premium venerdì 18 aprile 2025, 09:57 ... Scrive ilmattino.it