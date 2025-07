foto dal set dello show di harry potter rivelano harry e i dursley in una scena fondamentale del libro

Le prime immagini dal set della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter hanno fatto il loro debutto, offrendo uno sguardo esclusivo su alcune scene chiave e sui personaggi principali. La produzione, in programma per il 2027, sta suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di tutto il mondo, grazie anche alle numerose novitĂ riguardanti il cast e le location di ripresa. le prime immagini dal set di harry potter: cosa mostrano. scena iconica al london zoo. Le foto pubblicate da The Daily Mail ritraggono una scena fondamentale tratta dal libro Harry Potter e la pietra filosofale, in cui Harry e gli zii visitano lo zoo per il compleanno di Dudley. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

