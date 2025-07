Inter il Bayern Monaco torna su Calhanoglu | l’assist arriva da Arteta

Attenta Inter, il Bayern Monaco torna su Hakan Calhanoglu: l’assist arriva da Mikel Arteta. Hakan Calhanoglu è uno dei temi piĂą caldi dell’estate in casa Inter. Tirato in mezzo dal presidente Marotta nel caldo post partita dell’ultima gara contro il Fluminense, la cessione del turco al Galatasaray sembrava imminente. Il tempo ha poi svelato come le cose siano maturate in modo differente. I giallorossi sono alle prese con l’intrigo Osimhen e la pista che porta al centrocampista nerazzurro è andata via via raffreddandosi. Anche in casa vice campioni d’Europa i nervi si sono distesi e dopo gli stracci volati nell’immediato post Mondiale per Club, è tornato il sereno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

