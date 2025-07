Evenepoel e Vingeaard si leccano le ferite al Tour de France | belga sempre in affanno il danese non è più quello del 2023

Un vincitore, anzi, un dominatore, e tanti sconfitti. N ella giornata che ha visto dominare in lungo e in largo sulle salite dei Pirenei Tadej Pogacar ci sono due corridori che non sono stati all'altezza dell'aspettative. La dodicesima tappa del Tour de France 2025 ha messo in mostra, se pur limitatamente, tutti i limiti di Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il danese non è piĂą lo scalatore piĂą forte al mondo ed è così da un paio di anni. Tra 2022 e 2023 aveva distrutto la concorrenza alla Grande Boucle, ma poi è salito di colpi, ancor di piĂą, Pogacar, che lo ha messo alle corde nelle ultime due stagioni.

Tour de France 2025, assolo vincente di Tadej Pogacar sull'Hautacam! Jonas Vingegaard perde 2'10", Remco Evenepoel a 3'35"

