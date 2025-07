Arera premia il Gruppo Iren per la qualità tecnica del servizio idrico nel Piacentino

Area, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha riconosciuto alle società del Gruppo Iren importanti premialità per l’eccellenza nella qualità del servizio idrico integrato per il biennio 2022-2023. Ireti (Gruppo Iren) in particolare, si è classificata al primo posto assoluto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it