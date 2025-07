Ennesima rissa in piazza Garibaldi | tre uomini coinvolti due denunciati

Non si ferma la lunga serie di risse e liti in piazza Garibaldi. Secondo quanto riportato dal Piccolo, nella serata di ieri (13 luglio), tre cittadini nigeriani noti alle forze dell'ordine si sono picchiati in mezzo alla strada e hanno riportato ferite non gravi. L'episodio di violenza ha avuto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

