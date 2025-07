Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan veste il verde Pogacar riprende la maglia gialla

Jonathan Milan si è difeso con le unghie e con i denti nella prima tappa pirenaica del Tour de France, riuscendo a raggiungere il traguardo posto in cima ad Hautacam entro il tempo massimo. Il velocista friulano ha conservato la maglia verde di leader della classifica a punti, dove ora può fare affidamento su un margine di 52 nei confronti di Pogacar. Tadej Pogacar ha attaccato di forza sulle prime rampe dell’Hautacam, ha rifilato un distacco di oltre due minuti al danese Jonas Vingegaard e ha riconquistato la maglia gialla. Il fuoriclasse sloveno svetta in testa alla classifica generale con un margine di 3’31” sul danese Jonas Vingegaard e ha già messo una seria ipoteca sulla quarta Grande Boucle della propria carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan veste il verde, Pogacar riprende la maglia gialla

In questa notizia si parla di: maglia - pogacar - tour - france

Pogacar non ci sarà al Giro d’Italia: “Una Primavera così? Non posso farla pensando alla maglia rosa” - Mentre si delineano i partecipanti ufficiali al Giro d'Italia 2025 che scatterà il prossimo 9 maggio è oramai certa l'assenza di Tadej Pogacar, reduce da un inizio di stagione tanto trionfale quanto dispendioso: "Una Primavera così non posso farla ogni anno, soprattutto se dovessi pensare di correre anche al Giro" Continua a leggere

Giro del Delfinato 2025: Evenepoel domina la cronometro e si prende la maglia gialla. Pogacar staccato - È un Remco Evenepoel in grandissima forma quello visto oggi durante la quarta tappa del Giro del Delfinato 2025.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Van der Poel!! Battuti Pogacar e Vingegaard - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Questa la top 10 della seconda tappa del Tour de France 2025: 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 4:45:41 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:00 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 0:00 4 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:00 5 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 0:00 6 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:00 7 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:00 8 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:00 9 VELASCO Simone XDS Astana Team 0:00 10 BERCKMOES Jenno Lotto 0:00 17.

Al Tour de France arrivano le tappe di montagna e la sfida per la maglia gialla si fa più interessante. C’è qualcuno che può impensierire Pogacar? Ne parliamo in una nuova puntata di Fuori Tempo Massimo, che trovate sulla vostra piattaforma podcast preferit - facebook.com Vai su Facebook

#UnAnnoFa Tadej Pogacar entrava nell'ultima settimana del Tour de France 2024 saldamente in Maglia Gialla http://dlvr.it/TLwR00 Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la dodicesima tappa e torna in maglia gialla - Pogacar torna re incontrastato del Tour de France; Tour de France 2025 - 12a tappa | Tadej Pogacar riconquista la maglia gialla a Hautacam - Video; Impresa Pogacar: vince ad Hautacam ed è in giallo.

Tour de France 2025, un super Pogacar si prende Hautacam e maglia gialla! - Tadej Pogacar della UAE Emirates vince la dodicesima tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Hautacam e si riprende la gialla. Segnala generationsport.it

Assolo Pogacar, sull’Hautacam si prende vittoria e maglia gialla: Vingegaard cede, Evenepoel svanisce - Il capitano UAE si è preso la vittoria di tappa e la maglia gialla, dando una risposta importante dopo lo ... Si legge su fanpage.it