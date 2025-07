L’Associazione Per la Storia in campo per la città | donato un defibrillatore dopo il furto

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto concreto, silenzioso ma potente. Dopo il furto del defibrillatore pubblico di Corso Vittorio Emanuele – proprio nei pressi del Convitto Nazionale – la città di Avellino ha visto un bel segnale di rinascita civica: è stata infatti l’Associazione “ Per la Storia ”, guidata da Mario Dell’Anno, a scendere in campo per sostituire il dispositivo rubato e restituire sicurezza e senso di comunità a un luogo centrale della città. Un’azione che si inserisce nel solco di tante altre iniziative promosse dal gruppo, da anni impegnato nel fondere passione sportiva, memoria e solidarietà sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

