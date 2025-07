Alla Costoli 200mila euro per gli spogliatoi per i cittadini con disabilità

Duecentomila euro per migliorare, riqualificare e riorganizzare gli spogliatoi della piscina Costoli riservati agli utenti disabili. Il via libera dell’intervento è arrivato con l’approvazione in giunta dell’apposta delibera, presentata dall’assessora allo sport Letizia Perini. Il progetto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: costoli - euro - spogliatoi - 200mila

Costoli, 200mila euro per gli spogliatoi degli utenti disabili - Firenze, 17 luglio 2025 – Un investimento di 200mila euro per migliorare, riqualificare e riorganizzare gli spogliatoi della piscina Costol i riservati agli utenti disabili.

Costoli, 200mila euro per gli spogliatoi degli utenti disabili; Un fondo regionale per ammodernare gli impianti con Fidi Toscana; Costoli 200mila euro per gli spogliatoi degli utenti disabili.

Costoli, 200mila euro per gli spogliatoi degli utenti disabili - Firenze, 17 luglio 2025 – Un investimento di 200mila euro per migliorare, riqualificare e riorganizzare gli spogliatoi della piscina Costol i riservati agli utenti disabili. Lo riporta msn.com

Oltre 200mila euro di finanziamento per lo stadio Nicoletti di Follonica: in arrivo nuovi spogliatoi - Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani: “Una buona notizia per tutto il mondo dello sport: iniziamo il percorso di riqualificazione degli impianti e delle strutture al servizio dei nostri ... Da maremmanews.it