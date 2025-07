Mostra Grande Guerra volti momenti relitti

Sarà inaugurata venerdì 19 luglio alle 18.00 la mostra Grande Guerra, volti momenti relitti, che espone 40 dei dipinti realizzati nel 2018 da Paolo del Giudice. Allestita la prima volta presso il Forte Mezzacapo di Zelarino (VE) e poi riallestita lo stesso anno presso il Museo della Battaglia

Telese, mostra sulla liberazione della Valle Telesina nella Seconda Guerra Mondiale - Comunicato Stampa Delegazione militare USA e NATO in visita per l’allestimento della mostra sulla 45ª Divisione “Thunderbirds”.

Guerra e media. In mostra 40 foto di Lorenzo Tugnoli - ‘Fa che sia un racconto’. A ispirare il titolo della mostra e ad aprire il percorso espositivo sono i versi di una poesia di Refaat Alareer, poeta e intellettuale palestinese, ucciso a Gaza in un raid israeliano all’inizio dell’escalation militare, nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023.

La mostra che valorizza le storie delle famiglie ravennati che vissero durante la Seconda guerra mondiale - In occasione degli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dall'occupazione nazi-fascista, la biblioteca Classense presenta la mostra dal titolo Famiglie in guerra, dedicata ai documenti conservati nel Fondo dei sussidi militari dell’Archivio storico comunale.

Sabato 19 luglio 2025 ore 18.00 - MeVe di Montebelluna. Grande Guerra. Volti, momenti, relitti. Paolo del Giudice al MeVe. Interverranno: Amerigo Manesso, storico ISTRESCO Dino Marangon, storico dell'arte contemporanea Giancarlo Pauletto, critico d'arte - facebook.com Vai su Facebook

LA MOSTRAVITTORIO VENETO Sono opere silenziose che scorrono lentamente raccontando la Grande Guerra, volti momenti relitti: è la mostra del maestro Paolo del Giudice allestita a Vittorio Veneto

Nessuna di queste persone esiste, nessuno di questi momenti immortalati ha mai avuto luogo.