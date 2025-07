Ariano International Film Festival masterclass esclusiva con Matteo Garrone

Con Matteo Garrone, il grande cinema diventa protagonista della XIII edizione dell’Ariano International Film Festival. Il grande cinema protagonista alla XIII edizione dell’Ariano International Film Festival. Il 28 luglio alle ore 17.00, presso la Sala del Palazzo Uffici di Ariano Irpino, si svolgerà un evento esclusivo con uno dei maestri del cinema contemporaneo, Matteo Garrone. . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ariano International Film Festival, masterclass esclusiva con Matteo Garrone

In questa notizia si parla di: ariano - international - film - festival

Ariano International Film Festival | Ariano Irpino - facebook.com Vai su Facebook

Yusuf Çim, Star Internazionale di Tradimento, Tra gli Ospiti della XIII Edizione dell’Ariano International Film Festival; Masterclass con Matteo Garrone: il grande cinema all’Ariano International Film Festival - Sud Notizie Napoli; Ariano International Film Festival.

Yusuf Çim tra gli Ospiti della XIII edizione dell’Ariano International Film Festival - Giunto alla sua tredicesima edizione, in programma ad Ariano Irpino dal 28 luglio al 3 agosto 2025, l’Ariano International Film Festival è pronto a rivelare gli ospiti della sempre molto attesa serata ... Segnala irpinianews.it

A Verdone l'Hirpus d'Oro all'Ariano International Film Festival - Carlo Verdone sarà l'ospite d'onore all'Ariano International Film Festival il 4 agosto, in occasione della serata finale, per la consegna dell'Hirpus d'oro, il riconoscimento dedicato ai grandi ... ansa.it scrive