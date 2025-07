Incontro Regione-sindacati su Almaviva Tamajo | Lavoriamo per attivazione del centralino Nea

Incontro tra Regione e organizzazioni sindacali oggi a Palazzo d'OrlĂ©ans sulla vertenza Almaviva, che vede coinvolti centinaia di lavoratori tra Palermo e Catania. Sul tavolo, oltre alla richiesta ufficiale di proroga della cassa integrazione straordinaria, giĂ inviata nei giorni scorsi ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incontro - regione - almaviva - sindacati

Un atto di gravitĂ inaudita quello verso i lavoratori di #almaviva in cassa integrazione fino alla scadenza del 31 luglio! Vogliamo denunciare il silenzio assordante della regione Campania al tavolo! #essereuilcom #sindacato #sindacati #campania #napoli # - facebook.com Vai su Facebook

Almaviva, incontro Regione-sindacati a Palazzo d’Orléans. Tamajo: «Lavoriamo per attivazione del centralino Nea 116117» - Incontro tra Regione e organizzazioni sindacali oggi a Palazzo d'Orléans sulla vertenza Almaviva, che vede coinvolti centinaia di lavoratori tra Palermo e ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Vertenza Almaviva, cassa integrazione agli sgoccioli: speranza legata ai progetti regionali CLICCA PER IL VIDEO - Ultimo giorno di cassa integrazione per i lavoratori siciliani di Almaviva. Da ilsicilia.it