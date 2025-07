LIVE Italia-Ucraina 3-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | vittoria al quinto set per gli azzurri contro la sorpresa del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 L’Ucraina giocherĂ il suo prossimo match nella giornata di domani, alle 16.30, contro la Serbia, in un match che vede favorita la formazione gialloblĂą che, tuttavia, potrebbe subire la stanchezza di oggi. Per quanto riguarda l’Italia, che con questa vittoria consolida il secondo posto, in attesa del match della Polonia, l’appuntamento è contro la Slovenia tra ben due giorni, il 19 luglio alle 20.30. Concludiamo qui questa DIRETTA Live, con l’Italia che ha battuto l’Ucraina per 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10) e che vede sempre piĂą vicina la qualificazione alle Final di Ningbo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 3-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: vittoria al quinto set per gli azzurri contro la sorpresa del torneo!

Ucraina, Meloni “Italia coerente, non è disponibile a inviare truppe”. Macron “Il vertice era sul cessate il fuoco” - TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “Rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l’Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina”.

? Prima vittoria azzurra ad Alanya! L'Italia supera agli shoot-out l'Ucraina e conquista un successo decisivo per accedere al della competizione! GiĂ definito il programma della Nazionale nella seconda fase: 09.07 | h - facebook.com Vai su Facebook

Volley, l’Italia fa e disfa contro l’Ucraina: vittoria al tie-break in Nations League e Final Eight ipotecate; Qualificazioni EuroVolley U22: vittoria all’esordio per l’Italia, superata 3-0 l’Inghilterra; Guerra Ucraina - Russia, le news del 9 maggio.

