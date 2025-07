Ucraina al via il rimpasto di governo più ampio dall’inizio della guerra

A Kyiv si è aperta una nuova fase politica la nomina ufficiale di Julija Svyrydenko alla guida del governo. La Rada, il parlamento ucraino, ha dato il via libera alla squadra ministeriale proposta dal presidente Volodymyr Zelensky, confermando una serie di figure chiave nei nuovi incarichi. Tra questi, Mykhailo Fedorov come primo vice primo ministro e responsabile per l’Innovazione, Oleksii Kuleba alla guida del dicastero per il Restauro e lo Sviluppo delle comunità , e Taras Kachka, incaricato per l’Integrazione europea ed euro-atlantica. Zelensky ha inoltre scelto di affidare la Difesa all’ex primo ministro Denys Shmyhal, che è subentrato a Rustem Umerov, escluso dalla nuova composizione ministeriale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, al via il rimpasto di governo più ampio dall’inizio della guerra

In questa notizia si parla di: governo - ucraina - rimpasto - ampio

Ucraina: Merz sente Zelensky, ribadito sostegno nuovo governo tedesco - Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato oggi telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento.

Guerra Ucraina, territori, Nato e governo di Kiev: si torna al tavolo dopo 3 anni. Ma Putin punta alla vittoria - Vladimir Putin ha lasciato credere fino all?ultimo che potesse andare a Istanbul oggi per i colloqui diretti con l?Ucraina.

Tra riarmo e Ucraina i piani del governo Merz per trainare l’Europa - Cocchi Cambiare tutto per non cambiare niente. Mai ci saremmo aspettati un giro di valzer gattopardesco alle latitudini tedesche.

#Ucraina Zelensky procede ad un ampio rimpasto di governo con nuovo primo ministro la ex ministro dell'economia Sviridenko. Vai su X

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; L'Ucraina nomina un nuovo primo ministro nella più grande riorganizzazione dell'era bellica; Chi è Yulia Svyrydenko, indicata da Zelensky come nuovo capo del governo in Ucraina.

Il più grande rimpasto di governo in Ucraina dall’inizio della guerra - Lo ha voluto Zelensky: la nuova prima ministra Yulia Svyrydenko dovrà trovare soldi, produrre più armi e andare d'accordo con Trump ... Si legge su ilpost.it

Ucraina, Yuliia Svyrydenko nominata premier: prende il posto di Denys Shmyhal - finora vicepremier, ministra dell'Economia e negoziatrice chiave dell'accordo sui minerali fra Kiev e gli Usa - Lo riporta msn.com