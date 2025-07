Binaghi | Posso anche togliere il disturbo

Torino - “Io sono un uomo delle istituzioni e non dimentico l’aiuto che ho ricevuto dal governo e da Giorgia Meloni: se però il problema dovessi essere io, dopo 25 anni posso anche togliere il disturbo e lasciare a spazio a chi può fare meglio di me”. Così ieri Angelo Binaghi, presidente della Fitp a margine della presentazione delle Nitto Atp Finals di tennis che si terranno a Torino il prossimo novembre. Oggetto del contendere, il decreto legge sui grandi avvenimenti sportivi (Finals comprese) che prevede la composizione di una cabina di regia “Comitato per le Finals” composto da cinque elementi di cui due legati appunto al governo: scenario che non piace allo stesso Binaghi e all’Atp. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Binaghi: "Posso anche togliere il disturbo"

