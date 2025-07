Calciomercato Inter ora la prospettiva è ribaltata | le cessioni non sono più la priorità il motivo

Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse dei nerazzurri tra acquisti e cessioni nella sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha deciso di cambiare approccio sul mercato, con una strategia che segna una svolta rispetto agli ultimi anni. Forte di un bilancio finalmente in attivo e con una gestione più libera grazie al supporto del fondo Oaktree, il club nerazzurro ha scelto di chiudere le operazioni in entrata già nel mese di luglio, concentrandosi sulle cessioni solo in un secondo momento. Questa mossa non solo riflette una solidità finanziaria ritrovata, ma anche un chiaro segnale di progettualità e di volontà di pianificare al meglio il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ora la prospettiva è ribaltata: le cessioni non sono più la priorità , il motivo

