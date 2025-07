Raro ritratto di Gandhi venduto all' asta a Londra per 176.000 euro

Roma, 17 lug. (askanews) - Un raro dipinto a olio del leader indipendentista indiano Mahatma Gandhi, che si ritiene sia stato danneggiato da un attivista nazionalista indĂą, è stato venduto all'asta nel Regno Unito per 152.800 sterline (176.000 euro circa). Il dipinto del 1931 dell'artista anglo-americana Clare Leighton è ritenuto l'unico ritratto a olio per cui Gandhi abbia posato, secondo la famiglia della pittrice, che possiede il dipinto fin dalla sua creazione, e secondo Bonhams, dove è stato messo all'asta online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raro ritratto di Gandhi venduto all'asta a Londra per 176.000 euro

