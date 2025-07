Mercato Napoli l’attaccante ha terminato le visite mediche! L’ormai ex Udinese adesso raggiungerà il ritiro azzurro

Mercato Napoli, l’attaccante ha finito pochi minuti fa le visite! L’ex bianconero adesso raggiungerĂ il ritiro azzurro. Le ultime Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 noto per la sua imponente struttura fisica (196 cm) e la capacitĂ di giocare da riferimento offensivo, ha concluso le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il centravanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Napoli, l’attaccante ha terminato le visite mediche! L’ormai ex Udinese adesso raggiungerĂ il ritiro azzurro

In questa notizia si parla di: attaccante - mercato - napoli - visite

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Mercato Juve, mossa decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante? Si abbassa il prezzo: così si può avvicinare a Torino. Novità - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, mossa decisiva per l’arrivo del nuovo attaccante? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri.

Lorenzo Lucca è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: inizia l’avventura azzurra dell’attaccante Sorrisi e foto con i tifosi presenti per il nuovo gigante dell’attacco del Napoli #calciomercato #sscnapoli #lucca #lorenzolucca #calcionapoli @cervell Vai su X

Fissate le visite mediche di Lucca. Scambio di documenti definitivo: è il nuovo attaccante del Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Lucca, terminate le visite. Beukema: si attende il via libera; Scambio di documenti in corso tra Napoli e Udinese per Lucca; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di mercoledì 11 giugno.

Napoli a Dimaro, da Osimhen a Folorunsho: tutti i non convocati da Conte - Ma a Dimaro non ci sono anche gli altri due attaccanti Cheddira e Osimhen, prossimi alla partenza. calciomercato.it scrive

Lang al Napoli, ora è ufficiale: ha firmato, i dettagli dell'accordo - L'esterno d'attacco olandese pronto a mettersi a disposizione di Conte e a vivere la sua prima esperienza in Italia ... Lo riporta msn.com