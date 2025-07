Napoli i convocati per Dimaro-Folgarida | assente Osimhen

Il Napoli ha comunicato l’elenco dei calciatori convocati da Antonio Conte per il ritiro estivo a Dimaro, prima tappa della nuova stagione azzurra. Tra i nomi spicca l’assenza di Victor Osimhen, sempre piĂą lontano dal progetto tecnico e destinato a lasciare il club. Nei giorni scorsi il centravanti nigeriano non si è presentato alle visite mediche di inizio stagione, trasmettendo un certificato per giustificare la sua indisponibilitĂ . Un gesto che rafforza le voci su un imminente trasferimento al Galatasaray, club fortemente interessato all’attaccante. Oltre a Osimhen, non figurano nella lista anche Ngonge, Folorunsho, Lindstrom, Cajuste, Ambrosino e Cheddira, che resteranno a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, i convocati per Dimaro-Folgarida: assente Osimhen

