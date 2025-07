Anas Gemme | in Sicilia 12 mld investimenti mondo oggi molti vincoli

Caltanissetta, 17 lug. (askanews) - "Intanto abbiamo 3.905 chilometri noi in gestione in Sicilia e 12 miliardi di investimenti. Per fare gli investimenti, in un mondo come quello di oggi, che è ricco di vincoli, con pochi gradi di libertĂ , un'impresa come la nostra, ha le sue difficoltĂ . Però nei programmi ci siamo": lo ha detto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, a margine dell'apertura del Viadotto San Giuliano a Caltanissetta. "Una cosa fantastica che ho visto l'ultima volta che sono venuto in Sicilia il 17 aprile, tre mesi dopo passando tra Catania e Caltanissetta, ho visto una cosa eccezionale: il viadotto che sta per essere demolito completamente, un avanzamento del 58%, quindi in tre mesi ho visto un 'progress' molto importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anas, Gemme: in Sicilia 12 mld investimenti, mondo oggi molti vincoli

In questa notizia si parla di: sicilia - investimenti - anas - gemme

Legacoop Sicilia: "Ok proroga dell'emergenza per la crisi idrica, ma servono investimenti" - "Ancora una volta, con l'approssimarsi della stagione estiva emerge, in tutta la sua drammaticità , il tema della carenza idrica che ormai, visti i caratteri strutturali, non dovrebbe più essere definita emergenza.

St, la mobilitazione contro i tagli: “Investimenti come in Sicilia”. L’incubo degli “almeno 800” esuberi ad Agrate - Agrate (Monza e Brianza) – Oggi l a crisi St torna in aula al Pirellone. Questa mattina si discute la mozione del Pd sul ruolo di Agrate all’interno del gruppo dei semiconduttori, dopo la conferma degli esuberi “almeno 800”, al tavolo convocato in Regione dall’assessore allo Sviluppo Guido Guidesi “per i necessari correttivi al piano industriale”.

Servizio idrico, via libera dell'Ue a 230 milioni di euro per l'acqua in Sicilia. Schifani: «Impegno premiato, investimenti in accelerazione» - La Commissione europea ha sbloccato risorse per oltre 230 milioni di euro destinate al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia.

«Dopo un lungo negoziato, il Consiglio dei ministri ha approvato la norma di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria. Un passo storico che, a quasi ottant’anni dalla sua adozione, riconosce finalmente alla Sicilia la possibilità di applicare una fis - facebook.com Vai su Facebook

Anas, Gemme: in Sicilia 12 mld investimenti, mondo oggi molti vincoli; SICILIA, ANAS: A19 “PALERMO – CATANIA”, SCHIFANI E AD DI ANAS GEMME RIAPRONO TUTTE LE RAMPE DELLO SVINCOLO DI ENNA; Gemme “Per l’Anas Sicilia è importante, investimenti per 11,5 mld”.

Anas, Gemme: in Sicilia 12 mld investimenti, mondo oggi molti vincoli - Per fare gli investimenti, in un mondo come quello di oggi, che è ricco ... Secondo askanews.it

Sicilia: Salvini inaugura il Ponte ad Arco San Giuliano, investimento di 12 milioni - Sicilia, aperto al traffico il ponte ad arco a via inferiore San Giuliano sulla carreggiata in direzione Agrigento della nuova SS640 ... Segnala strettoweb.com